Телефон, компьютер, часы последней модели – что выбрать, лизинг или подписку?

Представитель iDeal обратил внимание, что для оформления подписки по интернету достаточно добавить выбранные устройства в корзину и выбрать в качестве способа оплаты Smart Deal.

«На сайте можно проверить изменение размера взноса в зависимости от срока подписки. После выбора наиболее подходящего варианта и оплаты первого взноса останется только дождаться доставки устройств – мы можем доставить их на дом, в почтомат или в ближайший магазин iDeal», – объясняет Н. Заикинс.

По словам эксперта, по истечении срока подписки Smart Deal у покупателя есть выбор: вернуть старое устройство продавцу и выбрать новую модель или отказаться от подписки.

Можно не экономить и получить последний Mac первым

MacBook Air M3 Фото: Пресс-фото

По утверждению Н. Заикинса, Smart Deal в корне меняет правила потребления новейших технологий – на них больше не нужно долго копить, а благодаря подписке можно получить самую последнюю модель.

«Если для качественной работы и отдыха человеку нужны новейшие устройства Apple, подписка избавит его от необходимости как-то финансово ужиматься и долго ждать их приобретения. С помощью Smart Deal можно заказать даже устройства, которые только что появились в продаже. Например, у нас уже есть пользователи, оформившие подписку на новый MacBook Air с мощным чипом M3, который был представлен всего несколько недель назад», – говорит Н. Заикинс.