Телефон, компьютер, часы последней модели – что выбрать, лизинг или подписку?

Мечтаете об iPhone последней модели, компьютере Mac, смарт-часах Apple Watch или других устройствах Apple? С помощью Smart Deal их можно получить по подписке без первоначального взноса, а потом ежемесячно вносить всего один платеж. Это не лизинг – ежемесячные платежи по подписке на целых 30 % ниже, чем при стандартном лизинге, кроме того, услуга дает возможность постоянно обновлять устройства.
По словам руководителя iDeal Latvia Николайса Заикинса, услуга Smart Deal была разработана с учетом тенденций пользовательского поведения.
«За последние десятилетия тенденции потребления кардинально изменились – мы больше не покупаем компакт-диски или кассеты с аудио- и видеозаписями, а просто подписываемся на музыкальные каналы или онлайн-кинотеатры. Некоторые производители даже предлагают подписки не только на свои автомобили, но и на их отдельные функции. Мы решили предложить потребителям такой же способ доступа к новейшим возможностям Apple», – говорит Н. Заикинс.
По его словам, эта услуга подходит большому числу пользователей Apple, которые не хотят ждать, пока новые модели устареют и подешевеют.
«Мы искали способы дать им такую возможность, но чтобы это было проще, гибче и дешевле лизинга. Мы заметили, что латыши меняют телефоны и смарт-часы в среднем раз в один-два года, а планшеты и компьютеры – раз в три года», – утверждает Н. Заикинс.
По его словам, услуга Smart Deal позволяет не только быстро и легко начать пользоваться устройствами Apple, но и обменивать их на новые по мере их появления.
«Суть подписки очень проста – за один ежемесячный платеж пользователи Smart Deal пользуются устройством или даже несколькими устройствами по своему выбору – iPhone, Mac, Apple Watch, iPad или другими. По истечении установленного срока в один, два или три года устройство надо вернуть, выбрать новое и снова пользоваться последними разработками Apple», – рассказывает Н. Заикинс.
Быстро и просто: без первоначального взноса или залога
Эксперт подчеркивает, что пользоваться услугой Smart Deal очень просто – подписку можно оформить в любом физическом магазине iDeal или по интернету.
«Это не требует никакого первоначального взноса или залога. Оформить подписку может любой совершеннолетний гражданин Латвии по предъявлении документа, удостоверяющего личность. После внесения первого ежемесячного взноса можно сразу начать пользоваться выбранным устройством или устройствами», – говорит Н. Заикинс.
Он добавляет, что пользователи, которые хотят с помощью Smart Deal обновить свои старые устройства Apple, могут сэкономить еще больше, воспользовавшись услугой обмена.
«Когда клиент передает нам свое старое устройство, мы даем ему скидку, которую он может использовать для оплаты подписки. Кроме того, специалисты iDeal могут бесплатно помочь перенести данные с одного устройства на другое. Они также продемонстрируют работу каждого устройства и его возможности, уточнят потребности подписчика, после чего порекомендуют оптимальный вариант», – говорит Н. Заикинс.
По его словам, пользователь сам выбирает, когда ему обновить свой iPhone, Apple Watch, Mac или iPad: через год, два или три.
Представитель iDeal обратил внимание, что для оформления подписки по интернету достаточно добавить выбранные устройства в корзину и выбрать в качестве способа оплаты Smart Deal.
«На сайте можно проверить изменение размера взноса в зависимости от срока подписки. После выбора наиболее подходящего варианта и оплаты первого взноса останется только дождаться доставки устройств – мы можем доставить их на дом, в почтомат или в ближайший магазин iDeal», – объясняет Н. Заикинс.
По словам эксперта, по истечении срока подписки Smart Deal у покупателя есть выбор: вернуть старое устройство продавцу и выбрать новую модель или отказаться от подписки.
Можно не экономить и получить последний Mac первым
По утверждению Н. Заикинса, Smart Deal в корне меняет правила потребления новейших технологий – на них больше не нужно долго копить, а благодаря подписке можно получить самую последнюю модель.
«Если для качественной работы и отдыха человеку нужны новейшие устройства Apple, подписка избавит его от необходимости как-то финансово ужиматься и долго ждать их приобретения. С помощью Smart Deal можно заказать даже устройства, которые только что появились в продаже. Например, у нас уже есть пользователи, оформившие подписку на новый MacBook Air с мощным чипом M3, который был представлен всего несколько недель назад», – говорит Н. Заикинс.
По его словам, немаловажным преимуществом является и возможность оформить подписку не только на несколько устройств Apple, например, iPhone, Mac, Apple Watch или iPad, но и на ряд принадлежностей и аксессуаров к ним – от беспроводных наушников AirPods разных моделей до зарядных устройств, чехлов, клавиатур и стильных ремешков для смарт-часов.
«Подписка упрощает доступ ко всей экосистеме Apple. Самое удобное, что независимо от количества выбранных устройств и аксессуаров, оплата производится всего одним платежом в месяц», – отмечает Н. Заикинс.
Возможность постоянно менять устройства, не оставляя старые пылиться в дальнем ящике
Представитель iDeal подчеркивает, что услуга Smart Deal отличается от лизинга не только более низкими платежами и возможностью постоянного обновления устройств, но и решением проблемы устаревшего и ненужного оборудования, которое пылится в ящиках.
«Современные потребители хотят владеть меньшим количеством вещей, но в то же время обеспечить себе комфортную жизнь с современными технологиями. Для них также важно экономить деньги, планировать расходы и знать, как их потребление влияет на окружающую среду. Smart Deal отвечает всем этим требованиям – подписка является более экологичным способом получения самых современных устройств Apple без необходимости покупать новые каждые несколько лет», – говорит Н. Заикинс.
Он утверждает, что по истечении срока подписки, т. е. при переходе клиента на новое устройство iDeal надлежащим образом позаботится о старом гаджете.
«Мы стремимся снизить воздействие на окружающую среду и потребление ресурсов, поэтому тщательно оцениваем каждое возвращенное устройство. По возможности мы подготавливаем его к дальнейшему использованию, а если такой возможности нет – отправляем его на переработку. Таким образом, старые телефоны, планшеты или наушники не будут годами лежать в ящиках и превращаться в электронный мусор», – утверждает Н. Заикинс.
Выбор устройств Apple и полные условия услуги Smart Deal доступны на сайте https://www.ideal.lv/smart-deal.
Примеры предложений Smart Deal: