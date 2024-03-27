7 находок Lidl для фантастической Пасхи

Первый теплый и свежий весенний ветерок, первые солнечные дни, первое птичье щебетанье, первые подснежники и вербы, ранние рассветы и поздние закаты – все это свидетельствует о приходе весны. Весна всегда приходит вместе с Пасхой, а Lidl – с приятными сюрпризами.
Мы собрали 7 интересных находок из пасхального предложения Lidl, которые сделают праздники еще более яркими.
Магические маркеры для покраски яиц
Пасха немыслима без раскрашенных ярких яиц, радующих глаз и душу. Именно с покраски яиц начинаются праздники, а может быть и раньше – когда члены семьи ищут новые идеи, способы и цвета, чтобы обогатить ежегодную традицию чем-то свежим. А в семьях с детьми еще надо подумать о том, как безопасно и творчески вовлечь их в этот процесс. И вот тут пригодится первая находка от Lidl – магические маркеры для окраски яиц, с помощью которых маленький художник сможет создать уникальный рисунок, а потом стукаться собственноручно созданными декоративными яйцами.
Классика с новым звучанием – фаршированная утка
Планируете ли вы встречать Пасху в большой компании родственников и друзей или в небольшом и теплом семейном кругу, на стол надо поставить разные деликатесы – основные блюда, закуски, десерты. Если вы уже пробовали стейк из страуса и кенгуру из предложения Deluxe в прошлые праздники, вы можете вернуться к классическим ценностям с новыми вкусовыми нюансами. Вторая находка от Lidl – утка, фаршированная грибами и крупой. Не надо хлопотать и беспокоиться о начинке и балансировке вкусов: просто разогрейте духовку и положите утку запекаться. Прекрасный экономящий время вариант классического основного блюда в новой интерпретации. Кроме того, мясо утки, как известно, вкусно, питательно и полезно для здоровья.
Трюфели? Трюфели!
Вы ели трюфели или кулинарные изыски с этим утонченным лакомством? Lidl преподносит третий праздничный сюрприз для тех, кто еще не успел познакомиться с этим деликатесом, а также для гурманов, которые уже влюбились во вкус трюфелей. Предложение Deluxe включает в себя линейку продуктов с трюфелями. Горячая и хрустящая пицца с боровиками и трюфельным соусом может стать хорошим вторым блюдом, а ароматный хумус с турецким горохом и кусочками трюфеля или трюфельный песто станет прекрасным дополнением к закускам. Длинные пасхальные выходные – самое время для того, чтобы разнообразить свои вкусовые впечатления и насладиться чудесным вкусом трюфелей, которые не часто можно встретить в латвийских магазинах по такой выгодной цене, как в праздничном предложении Lidl!
Грызут не только зайцы
Шоколад во всех его проявлениях — спутник праздника: на Пасху традиционно можно поискать в саду маленькие шоколадные яйца, «снесенные зайчиками», открыть шоколадное яйцо побольше с сюрпризом внутри или выбрать интересный и вкусный эксклюзивный шоколад из ассортимента Favorina. А можно погрызть и шоколадного зайчика. Четвертый пасхальный сюрприз от Lidl – это вкусные шоколадные фигурки: не только зайчики, но и бабочки, цыплята, курочки. Яркие, в красивой упаковке, эти вкусные фигурки также станут отличным подарком, когда дети отправятся в гости к друзьям или родственникам на Пасху.
Быстро и просто – горячий шоколад на палочке
Никогда нельзя быть уверенным в погоде на Пасху, ведь природа Латвии в конце марта и начале апреля может преподнести любые сюрпризы – и глубокий снег, и теплый, по-настоящему весенний, солнечный день. На улице наверняка планируется множество мероприятий и тогда незаменимой станет пятая находка Lidl — горячий шоколад на палочке, удобное и интересное решение для вкусного горячего напитка. Вам понадобятся только кружки и горячая вода – и каждый, кто немного замерз, сможет согреться теплым вкусным напитком! Кроме того, каждый сможет выбрать его по своему вкусу – в наличии есть темные, молочные, белые и даже шоколадные с карамелью палочки!
Маленькие солнышки для праздничного украшения и сада
Прекрасным декором к дачному сезону и хорошим украшением клумбы станет шестая находка от Lidl — нарциссы в декоративном цветочном горшке, напоминающем большую яичную скорлупу. Любители цветов давно оценили и полюбили предложение рассады и луковиц Lidl, и на этот раз магазин тоже не разочаровал. Желтые нарциссы, словно маленькие солнышки, радуют глаз и согревают душу.
Идеи пасхальных блюд
И седьмое, но далеко не последнее, приятное открытие от Lidl — новый портал рецептов Lidl Virtuve — там вы, несомненно, найдете идеи для пасхального меню. Рецепты от портала превратят приготовление еды в увлекательное и радостное занятие, ведь вам больше не придется беспокоиться о том, что подать на праздничный стол. Шеф-повар Lidl Virtuve Угис Вейтс предлагает широкий выбор рецептов для повседневной жизни и праздников, для тех, кто торопится, и для тех, кто никуда не спешит, на любой вкус и уровень кулинарного мастерства. Это новое место встречи для всех латвийских любителей кулинарии – заходите и убедитесь сами https://receptes.lidl.lv/