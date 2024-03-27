7 находок Lidl для фантастической Пасхи

Вы ели трюфели или кулинарные изыски с этим утонченным лакомством? Lidl преподносит третий праздничный сюрприз для тех, кто еще не успел познакомиться с этим деликатесом, а также для гурманов, которые уже влюбились во вкус трюфелей. Предложение Deluxe включает в себя линейку продуктов с трюфелями. Горячая и хрустящая пицца с боровиками и трюфельным соусом может стать хорошим вторым блюдом, а ароматный хумус с турецким горохом и кусочками трюфеля или трюфельный песто станет прекрасным дополнением к закускам. Длинные пасхальные выходные – самое время для того, чтобы разнообразить свои вкусовые впечатления и насладиться чудесным вкусом трюфелей, которые не часто можно встретить в латвийских магазинах по такой выгодной цене, как в праздничном предложении Lidl!