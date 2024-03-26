Почему Латвия сокращает господдержку производителей экопродуктов?

"Стратегический план Латвии по сельскому хозяйству на период планирования ЕС, который теперь продлится до 2027 года, был создан при министре земледелия Каспаре Герхардсе. Был достигнут компромисс, который на самом деле не нравится никому. Но сейчас заявлять, что мы ничего об этом не знали, не совсем правильно. Считаю, что за заваренную тогда кашу ответственны мы все вместе с министерством, хотя уже тогда LBLA их план не поддержала, на утверждении голосовала против", - отметил Норкарклис.