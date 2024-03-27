Пенсии свыше 1000 евро получают 7% пенсионеров, а не 2%

15 марта в программе Ziņu tops на телеканале TV Rīga24 министр сказал:

"Ну, мы приняли решение. Как я также сказал, те получатели большой пенсии, если можно так условно сказать, которые получают пенсии свыше 1000 евро, составляют два процента".

Это он повторил 21 марта в программе Латвийского радио Krustpunktā:

"Если рассматривать в целом, то пенсии свыше 1000 евро составляют 2%, что не оказывает большого влияния на специальный бюджет, или, возможно, не настолько велико, как мы думаем".

Это не верно. Публично доступные данные Государственного агентства социального страхования (VSAA) показывают, что в декабре прошлого года 6,75 процента, или почти 29 500 пенсионеров по старости, получали пенсию свыше 1000 евро. В настоящее время этот показатель составляет семь процентов, согласно информации, предоставленной VSAA Re:Check. Это в три с половиной раза больше, чем назвал министр.

Re:Check спросил в офисе Аугулиса, какие данные использует министр, защищая индексацию всех пенсий. В бюро попросили связаться с самим Аугулисом, но в телефонном разговоре он отказался отвечать на вопросы Re:Check.

​Вывод: министр благосостояния и кандидат в Европарламент Аугулис не прав, говоря, что только два процента пенсионеров получают пенсии выше 1000 евро в месяц. Фактически такие пенсии получают семь процентов пенсионеров.

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