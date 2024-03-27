Ласманис извинился за то, что во время заседания трогал ноги женщины

Она сообщила, что вопрос о действиях Ласманиса во время заседания комиссии по бюджету в комиссии по этике партии рассмотрен, его действия признаны неэтичными. Ласманису направлено письмо, в котором содержится просьба извиниться перед своими однопартийцами за действия во время работы. "Только что получено и извинение председателя Елгавской краевой думы", - пояснила Робежниеце.

На вопрос, рекомендовала ли комиссия по этике партии Ласманису уйти с поста председателя думы за неэтичные действия, Робежниеце отметила, что такой рекомендации от комиссии по этике не было. "Следует учитывать, что депутаты Елгавской краевой думы уже обратились в думу с призывом к Ласманису уйти в отставку и этот вопрос будет рассмотрен на заседании думы 3 апреля. Ему самому придется принять решение о дальнейших действиях", - подчеркивает Робежниеце.

Как сообщалось, Ласманис стал фигурантом скандала после того, как в соцсетях появились видео, где запечатлено, как во время удаленного заседания бюджетной комиссии он гладит в машине женскую ногу.

Исполнительный директор самоуправления Лига Лонерте считает это нарушением этики.

Бюро омбудсмена начало расследование по факту возможного боссинга со стороны председателя Елгавской краевой думы.

Ласманис, в свою очередь, потребовал отставки исполнительного директора Лонерте, которая, по его мнению, занимается черным пиаром.

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