По не официальный информации, "самолетный" сканадал может стоить Кариньшу министерского поста

Впрочем, если Кариньш покинет пост министра, то еще неизвестно, когда именно ему придется это делать.

Кроме того, еще необходимо дождаться запланированной на четверг, 28 марта, встречи премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство2) с Кариньшем, на которой по существу может обсуждаться нынешняя ситуация в связи с делом о полетах.

Собеседники агентства LETA - некоторые члены правления "Единства" - рассчитывают на видение премьер-министра Силини на дальнейшую деятельности Кариньша на посту министра иностранных дел.

В четверг, 28 марта, премьер-министр Эвика Силиня обсудит с Кариньшем ситуацию с использованием спецрейсов для командировок во время его пребывания на посту премьер-министра.

В связи с командировками обоих четверг - самый подходящий день для обсуждения, пояснила премьер-министр.

"Ситуация довольно серьезная, и я думаю, что было бы разумно сначала обсудить ее с самим министром, экс-премьером, как он видит развитие этой ситуации", - сказала Силиня.

Она напомнила, что по заявлению Генеральной прокуратуры поручила Государственной канцелярии в сотрудничестве с Министерством финансов и Министерством иностранных дел в течение четырех месяцев разработать нормативную базу, которая уточнит условия использования специальных рейсов.

Также Госканцелярии поручено разработать внутренний регламент для процесса планирования, организации и контроля исполнения договоров о закупках в соответствии с требованиями закона о государственных закупках и проинформировать Генеральную прокуратуру о принятых мерах к 1 июля 2024 года.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура возбудила и передала в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией для расследования уголовное дело о предполагаемом разбазаривании государственных средств в связи с использованием спецрейсов в командировках бывшего премьер-министра Кариньша.

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