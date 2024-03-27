У латвийской рекордсменки, участвовавшей в соревнованиях по плаванию в России, больше нет лицензии LPF

24-летняя Байкова выступала за Татарстан на чемпионате Приволжского федерального округа. Ранее спортсменка жила в Казани, где в 2019 году присоединилась к центру развития Международной федерации плавания (FINA), а также училась в университете.

"У Байковой нет лицензии федерации, она не находится в поле нашего зрения, и мы с ней не связывались", - сказал Платонов.

После вторжения России в Украину LPF проинформировала Байкову, которая в то время жила в России, о позиции федерации. Спортсменка якобы на некоторое время покинула Россию, но после этого федерация больше не поддерживала с ней связь.

"Поскольку она больше не попадала в поле нашего зрения, она не получила лицензию LPF. Если бы она подала заявку на продление, мы бы выяснили, где она жила, тренировалась и занималась последние несколько лет. Нам также неизвестно, что она хочет сменить спортивное гражданство", - подчеркнул Платонов.

Президент LPF также подтвердил, что Байкова, не получив латвийскую лицензию, не может выступать на соревнованиях в других странах как латвийская пловчиха.

Платонов добавил, что спортсменка участвовала в программе развития FINA за счет средств FINA. Ни LPF, ни латвийское государство не предоставляли никакого финансирования или софинансирования.

В конце 2022 года Байкова представляла Латвию на чемпионате мира в 25-метровом бассейне. Спортсменка также является обладательницей нескольких рекордов Латвии.

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