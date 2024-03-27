ЛОК склоняется к участию Латвии в Олимпийских играх в Париже

Нынешняя позиция Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) - следует готовиться к участию в Олимпийских играх в Париж, одновременно продолжая работу над тем, чтобы Международный олимпийский комитет (МОК) принял дополняющие и уточненные решения об участии индивидуальных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, пояснил в среду в Риге во время генеральной ассамблеи ЛОК генеральный секретарь ЛОК Карлис Лейниекс.
В качестве назначенного исполнительным комитетом ЛОК главы делегации Латвии на XXXIII Летних Олимпийских играх Лейниекс на генеральной ассамблее представил нынешнюю ситуацию и сообщил, что недавним итогом работы олимпийских комитетов стран Балтии стал принятый 19 марта исполнительным комитетом МОК запрет на участие российских и белорусских индивидуальных спортсменов в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.
"Работа не останавливается, и нужно продолжать концентрироваться на актуальных вещах. Сейчас и ЛОК, и спортсмены готовятся к XXXIII Летним Олимпийским играм, и мы надеемся на максимально широкое участие наших спортсменов", - сообщил Лейниекс.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!