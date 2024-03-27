ЛОК склоняется к участию Латвии в Олимпийских играх в Париже

Нынешняя позиция Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) - следует готовиться к участию в Олимпийских играх в Париж, одновременно продолжая работу над тем, чтобы Международный олимпийский комитет (МОК) принял дополняющие и уточненные решения об участии индивидуальных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, пояснил в среду в Риге во время генеральной ассамблеи ЛОК генеральный секретарь ЛОК Карлис Лейниекс.