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ЛОК склоняется к участию Латвии в Олимпийских играх в Париже

rus.tvnet.lv/LETA
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Генеральный секретарь ЛОК Карлис Лейниекс и президент ЛОК Янис Букс
Генеральный секретарь ЛОК Карлис Лейниекс и президент ЛОК Янис Букс Фото: Zane Bitere/LETA

Нынешняя позиция Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) - следует готовиться к участию в Олимпийских играх в Париж, одновременно продолжая работу над тем, чтобы Международный олимпийский комитет (МОК) принял дополняющие и уточненные решения об участии индивидуальных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, пояснил в среду в Риге во время генеральной ассамблеи ЛОК генеральный секретарь ЛОК Карлис Лейниекс.

В качестве назначенного исполнительным комитетом ЛОК главы делегации Латвии на XXXIII Летних Олимпийских играх Лейниекс на генеральной ассамблее представил нынешнюю ситуацию и сообщил, что недавним итогом работы олимпийских комитетов стран Балтии стал принятый 19 марта исполнительным комитетом МОК запрет на участие российских и белорусских индивидуальных спортсменов в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

"Работа не останавливается, и нужно продолжать концентрироваться на актуальных вещах. Сейчас и ЛОК, и спортсмены готовятся к XXXIII Летним Олимпийским играм, и мы надеемся на максимально широкое участие наших спортсменов", - сообщил Лейниекс.

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