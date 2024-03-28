Видео ⟩ В Зиепниеккалнсе, пытаясь скрыться от полиции, мужчина выпрыгнул из окна пятого этажа

Вечером во вторник, 26 марта, в квартире по адресу Валдеку, 53 раздался настойчивый стук. Мужчина посмотрел в "глазок" двери и увидел, что там стоят несколько сотрудников правоохранительных органов.

Подозреваемый не знал, что делать. В комнате также были его родители, которые вскоре запаниковали.

Пока мать и отец возбужденно кричали, сын схватил в спальне несколько простыней и сплел из них веревку. Мужчина перекинул импровизированную веревку из окна пятого этажа и начал спускался вниз, но он потеряли силу и упал со значительной высоты. Несмотря на полученные травмы, подозреваемый пытался бежать, надеясь скрыться от полиции.

Несколько соседей смотрели на это с открытыми ртами.

"У меня было открыто окно, и я услышала, как что-то упало. Я выглянула в окно и услышала голос. Там проходили два парня. Они пошли прямо к балкону. Потом они вернулись, и один из них начал звонить по телефону. Потом я на мгновение отвернулась и увидела, что полиция уже бежит", - рассказывает соседка Надежда.

Мужчина получил серьезные ранения, на место вызвали медиков.

"Он все время кричал, что ему больно, пока ему не наложили компресс на поясницу, не зафиксировали шею, потом взяли специальные раздвижные носилки, подняли его, опустили, положили на тележку и увезли", - рассказал программе Николай, житель дома.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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