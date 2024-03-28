Автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки (Key Bridge) длиной 2,5 км обрушился в американском Балтиморе после того, как в него врезалось грузовое судно. В среду из воды достали тела двух погибших; водолазы ищу еще четверых.
Балтимор: контейнеровоз врезался в мост, мост рухнул, два человека погибли, тела еще четверых ищут (1)
По данным местных властей, в результате происшествия с моста через реку Патапско упали несколько автомобилей, в том числе грузовик с прицепом.
В мост врезался 300-метровый контейнеровоз Dali, который ходит под флагом Сингапура. Судно направлялось из порта Балтимора в Коломбо (Шри-Ланка), оно было зафрахтовано судоходной компанией Maersk.
В результате столкновения контейнеровоз застрял среди обломков рухнувшего моста.
Федеральное Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) сообщило, что перед столкновением с опорой моста судно Dali «потеряло ход».
На мосту в момент удара находились восемь дорожных рабочих. Сразу после катастрофы были спасены двое из них: один - в тяжелом состоянии, второй - практически невредим. В среду на дне нашли тела двух человек, утонувших в пикапе. Остальные четверо числятся пропавшими без вести, но Береговая охрана США еще во вторник объявила, что, учитывая температуру воды и воздуха (около 3 градусов по Цельсию), они, скорее всего, погибли.
27 марта власти назвали имена двоих пропавших без вести. Это гражданин Гондураса Майнор Суазо Сандоваль и гражданин Сальвадора Мигель Луна. Консульства Мексики и Гватемалы также подтвердили, что среди пропавших без вести есть граждане этих стран, но имен пока не называли.
Как сообщил губернатор Мэриленда Уэс Мур, судно перед столкновением подало сигнал бедствия, и рабочие перед столкновением успели перекрыть движение. «Эти люди — герои», — подчеркнул Мур.
Президент США Джо Байден сказал, что столкновение контейнеровоза с опорой моста не было преднамеренным и произошло случайно.
«У нас нет оснований полагать, что речь идет о преднамеренном акте. Все указывает на то, что речь идет об ужасном несчастном случае», — сказал он.
Губернатор штата объявил чрезвычайное положение. Он также сообщил, что рассчитывает на помощь и федерального правительства.
На месте происшествия также работают сотрудники ФБР, передает CBS, американский партнер Би-би-си.
Maersk выпустила заявление, в котором уточнила, что судно было арендовано ею и перевозило груз для ее клиентов. Управляла судном компания Synergy Group. Сотрудников самой Maersk на борту не было.
«Мы в ужасе от того, что произошло в Балтиморе, и наши мысли — со всеми, кого это коснулось», — говорится в заявлении.
«Мы внимательно следим за расследованиями, проводимыми властями и Synergy, и сделаем все возможное, чтобы держать наших клиентов в курсе», — заявили в Maersk.
В Synergy Marine Group Би-би-си сообщили, что экипаж Dali состоит из 22 человек, все они — граждане Индии. Они не пострадали, кроме царапины на голове у одного из моряков.
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Порт Балтимора — это крупнейший порт в США по нескольким категориям грузов, в частности колесным средствам, таким как автомобили и прицепы, и по сухим грузам. В 2023 году через него прошли 800 тыс. автомобилей и 1,3 млн импортных грузов.
Авария «создаст значительные проблемы на восточном побережье США для американских импортеров и экспортеров», сказал в интервью Би-би-си специалист по контейнерным перевозкам Ларс Янсен.
21 тыс. контейнеров придется перенаправить в другие порты региона, объясняет он, а кроме того «множественные торговые суда теперь заблокированы в порту Балтимора». Контейнеровозов среди них нет, но есть несколько сухогрузов.
По его мнению, в региональном масштабе это происшествие приведет к задержкам и дополнительным затратам. Однако в глобальном масштабе он не ожидает значительных последствий.
Что пошло не так?
Причины случившегося пока неясны.
Команда Би-би-си Verify проанализировала видео столкновения судна Dali с мостом и его предшествующую траекторию на платформе MarineTraffic, отслеживающей движения судов.
Контейнеровоз вышел и морского терминала Балтимора около 00:24 по местному времени (04:24 по Гринвичу) 26 марта.
Он равномерно набирал скорость и двигался по прямой линии по реке Патапско на юго-восток.
Затем в 01:25 MarineTraffic показывает, что корабль внезапно отклонился от прямого курса и начал замедляться.
Примерно в то же время, как можно рассмотреть на видео, освещение на судне внезапно погасло, а из его трубы пошел дым.
В 01:28 Dali врезался опору моста, что вызвало его обрушение.