Как сообщил губернатор Мэриленда Уэс Мур, судно перед столкновением подало сигнал бедствия, и рабочие перед столкновением успели перекрыть движение. «Эти люди — герои», — подчеркнул Мур.

Президент США Джо Байден сказал, что столкновение контейнеровоза с опорой моста не было преднамеренным и произошло случайно.

«У нас нет оснований полагать, что речь идет о преднамеренном акте. Все указывает на то, что речь идет об ужасном несчастном случае», — сказал он.

На спутниковом снимке показан мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе Фото: BBC

Губернатор штата объявил чрезвычайное положение. Он также сообщил, что рассчитывает на помощь и федерального правительства.

На месте происшествия также работают сотрудники ФБР, передает CBS, американский партнер Би-би-си.

Maersk выпустила заявление, в котором уточнила, что судно было арендовано ею и перевозило груз для ее клиентов. Управляла судном компания Synergy Group. Сотрудников самой Maersk на борту не было.

«Мы в ужасе от того, что произошло в Балтиморе, и наши мысли — со всеми, кого это коснулось», — говорится в заявлении.

«Мы внимательно следим за расследованиями, проводимыми властями и Synergy, и сделаем все возможное, чтобы держать наших клиентов в курсе», — заявили в Maersk.

В Synergy Marine Group Би-би-си сообщили, что экипаж Dali состоит из 22 человек, все они — граждане Индии. Они не пострадали, кроме царапины на голове у одного из моряков.

"Контекст" Фото: BBC