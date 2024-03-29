Марина Машкина - журналистка, которая получила предложение в прямом эфире

Перед началом поединка украинский комментатор Вадим Шевякин в прямом эфире предматчевой студии Украина - Исландия в Киеве сделал предложение своей коллеге Марине Машкиной, которая работала во Вроцлаве на краю поля.

Кольцо заранее привезли в Польшу коллеги жениха и вручили во время признания. В свою очередь Вадим в студии встал на колено и произнес заветные слова.

"Любимая, ты мне говоришь, что я не романтичный, не совершаю каких-то поступков. Поэтому я решил исправиться так громко, на всю страну, где-то даже воспользовавшись служебным положением.

Не буду многословным, могу лишь преклонить колено и сказать по-простому. Марина Игоревна Машкина, я тебя люблю, я не хочу даже представлять, как оно - жить без тебя. Поэтому, надеюсь, ты согласишься на этот длительный путь вместе со мной. Любимая, выходи за меня, пожалуйста", - сказал Шевякин.