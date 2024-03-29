Марина Машкина - журналистка, которая получила предложение в прямом эфире

26 марта сборная Украины в польском городе Вроцлав обыграла команду Исландии и завоевала путёвку на чемпионат Европы по футболу. Перед началом игры болельщики стали свидетелями признания в любви в прямом эфире.
Перед началом поединка украинский комментатор Вадим Шевякин в прямом эфире предматчевой студии Украина - Исландия в Киеве сделал предложение своей коллеге Марине Машкиной, которая работала во Вроцлаве на краю поля.
Кольцо заранее привезли в Польшу коллеги жениха и вручили во время признания. В свою очередь Вадим в студии встал на колено и произнес заветные слова.
"Любимая, ты мне говоришь, что я не романтичный, не совершаю каких-то поступков. Поэтому я решил исправиться так громко, на всю страну, где-то даже воспользовавшись служебным положением.
Не буду многословным, могу лишь преклонить колено и сказать по-простому. Марина Игоревна Машкина, я тебя люблю, я не хочу даже представлять, как оно - жить без тебя. Поэтому, надеюсь, ты согласишься на этот длительный путь вместе со мной. Любимая, выходи за меня, пожалуйста", - сказал Шевякин.
В слезах и с улыбкой на лице девушка ответила "Да!".
Таким образом, Шевякин получил свою порцию счастья ещё до начала игры, а после завершения поединка уже сборная Украины сделала подарок всем своим болельщикам, обыграв Исландию (2:1) и завоевав путёвку на Евро-2024.
Что касается влюбленных, то они часто делятся совместными снимками в своих социальных сетях. Судя по соцсетям пары, Вадим и Марина вместе уже более пяти лет.
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