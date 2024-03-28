В районе Талси украдены шесть коз. Полиция просит помощи у жителей

В Госполицию поступила информация о том, что в ночь с 26 на 27 марта из сарая в Стуриши Лайдзенской волости Талсинского края были украдены шесть коз.
Хозяин привел коз в сарай вечером 26 марта, а утром 27 марта их уже не было. Следы указывают на то, что это место кто-то посетил.
Госполиция возбудила уголовное дело по факту кражи и ведет расследование в отношении возможных преступников.
Если кому-то что-то известно, полиция просит звонить по номеру телефона 110.
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