Видео ⟩ Кошмарное столкновение велосипедистов. Олимпийский призер получил тяжелые травмы

Бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик Ваут ван Арт оказался в эпицентре столкновения и получил серьезные травмы: у него сломаны ключица и несколько ребер.

Такие травмы означают снятие с ближайших соревнований, и когда точно велосипедист вернется на трассу, сказать сложно. Однозначно он пропускает Тур Фландрии, Париж - Рубе и гонку Amstel Gold Race.

Ваут ван Арт - бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура Team Jumbo-Visma, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в групповой гонке, призер чемпионатов мира в групповой и индивидуальной гонках, трехкратный чемпион мира (2016, 2017, 2018) по велокроссу.

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