О чем говорит цифра на яйцах? Перед покупкой яиц подумайте о благополучии курицы

Органически выращенные куры получают только биосертифицированные корма, не содержащие ГМО и остатков пестицидов. Органические фермы предоставляют курам больше пространства и обеспечивают более комфортную жизнь. Кроме того, птицы могут свободно гулять в поле в поисках растений, насекомых и гальки, которые дополняют их рацион. Свободный выгул позволяет курам проявлять свое естественное поведение, что способствует их благополучию и здоровью. Иммунитет у органической птицы также сильнее из-за меньшей плотности поголовья. Это означает, что она не нуждается в антибиотиках. В органическом сельском хозяйстве применение антибиотиков практически исключено и допускается только в экстренных ситуациях. В результате яйца и мясо кур, выращенных органически, отличаются особо высоким качеством и превосходным вкусом, а также запахом, продукция содержит больше ценных питательных веществ.

Следует отметить, что другие маркировки, встречающиеся на упаковках яиц, не характеризуют уровень благополучия птицы. Иногда потребители ошибочно принимают экомаркировку за национальный знак качества продуктов питания. Однако следует отметить, что Постановление Кабинета министров № 461 "Требования к схемам качества пищевых продуктов, их внедрение, эксплуатация, контроль и порядок контроля" требует, чтобы яйца были только "чистыми, сухими, с неповрежденной скорлупой, без пятен и признаков трещин", "яичный желток желтого цвета", также применяются другие аналогичные требования. Оно не описывает воздействие на окружающую среду, а с точки зрения благополучия не допускается содержание птиц только в клетках.

С другой стороны, маркировка продукта органического сельского хозяйства удостоверяет, что продукт, производитель и дистрибьютор подчиняются строгому регулированию и контролю органического производства на территории всего ЕС.

LBLA - это профессиональная организация сектора органического сельского хозяйства, основанная в 1995 году. LBLA объединяет производителей органической продукции, переработчиков, торговцев и сторонников органического движения.

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