Российские представители одного из видов спорта отказались от участия в Олимпиаде

По словам главы Российской федерации стрельбы из лука Владимира Ешеева, спортсмены не хотят участвовать в большом спортивном мероприятии под нейтральным флагом, без государственной символики и гимна.

Россия получила запрет на участие в международных соревнованиях из-за развернутых военных действий в Украине. При определенных условиях отдельным спортсменам разрешается участвовать в международных соревнованиях без государственной символики и как нейтральным атлетам.

В данном случае они не должны иметь отношение, например, к силовым структурам или спортивным клубам армии страны. Кроме того, России запрещено участвовать во многих командных соревнованиях.

По словам Ешеева, решение приняли сами лучники. "Наши лучшие спортсмены - представители "Динамо" и ЦСКА. У них нет желания участвовать в квалификационных соревнованиях и Олимпийских играх", - заявил Ешеев.

"Сильнейшие спортсмены отказались участвовать. Получается, с точки зрения спорта высших достижений это несерьезно. Нарушается спортивный принцип. Лучшие спортсмены отказались от участия в Олимпийских играх", - добавил он.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа.

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