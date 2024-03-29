Как сообщили в "Укрэнерго", целью атаки стали объекты энергетической инфраструктуры. В ходе удара повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах Украины.

В Днепропетровской области с утра применены аварийные отключения электроэнергии, в Харьковской области вводится график почасовых отключений.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, под ударом оказались объекты генерации электроэнергии в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. Также ночью сообщалось о взрывах в Хмельницкой, Львовской и Ивано-Франковской областях.

В Днепропетровской области ночью были сбиты десять беспилотников в Павлоградском, Криворожском, Днепровском, Каменском районах и четыре ракеты над Днепром, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак. В Днепровском, Криворожском и Каменском районах повреждены несколько энергетических объектов, на одном из них ранен мужчина. В Каменском зафиксировано попадание в дачный кооператив, ранены пятеро местных жителей, в том числе пятилетняя девочка.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 29 марта войска РФ выпустила по территории Украины 99 средств воздушного нападения: 60 ударных дронов типа "Шахед-136/131", три аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", две баллистические ракеты "Искандер-М", девять управляемых авиационных ракет Х-59, четыре крылатые ракеты "Искандер-К" и 21 крылатую ракету Х-101/Х-555. Украинские средства ПВО уничтожили 84 воздушные цели: 58 беспилотников, 17 крылатых ракет Х-101/Х-555, пять управляемых авиационных ракет Х-59, четыре крылатые ракеты "Искандер-К".

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