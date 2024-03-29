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В поле зрения KNAB попал распространенный партией Росликова буклет

rus.tvnet.lv
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Логотип партии "Стабильности!"
Логотип партии "Стабильности!" Фото: Zane Bitere/LETA

В поле зрения Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) попал распространенный в Даугавпилсе буклет партии "Стабильности!" о войне, сообщает Латвийское телевидение.

В социальной сети Х было опубликовано изображение буклета на русском языке. Его украшает портрет Росликова, подписанный словами "Дипломатия, а не война!".

В тексте буклета сказано, что Росликов выступает за право Латгале на безопасную жизнь, за свободу проживающих в этом регионе людей.

KNAB начал проверку и указывает, что согласно закону агитацию можно проводить только на государственном языке или каком-либо из языков Евросоюза.

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