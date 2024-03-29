В поле зрения KNAB попал распространенный партией Росликова буклет

Klāt pirmās vēlēšanas, kurās maksas aģitācija veicama latviešu, latgaliešu rakstu, lībiešu vai kādā no ES oficiālajām valodām. Tas gan nav liedzis Daugavpils iedzīvotāju pastkastītēs nonākt Rosļikova skrejlapām krievu valodā. Foto: @ruskuleeaaaa pic.twitter.com/lCB8DIzE7B — Politiskā reklāma Latvijā (@agitacija) March 28, 2024

В социальной сети Х было опубликовано изображение буклета на русском языке. Его украшает портрет Росликова, подписанный словами "Дипломатия, а не война!".

В тексте буклета сказано, что Росликов выступает за право Латгале на безопасную жизнь, за свободу проживающих в этом регионе людей.

KNAB начал проверку и указывает, что согласно закону агитацию можно проводить только на государственном языке или каком-либо из языков Евросоюза.

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