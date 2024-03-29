Фото ⟩ Традиция Страстной пятницы на Филиппинах - нескольких верующих прибили к крестам

Около 20 000 филиппинских и иностранных туристов собрались в деревне Сан-Педро Кутуда, чтобы стать свидетелями ежегодной службы, осуждаемой Римско-католической церковью на Филиппинах.

Актеры были одеты как римские солдаты и бичевали верующих, несущих кресты. В руки и ноги трех верующих были вбиты гвозди размером около семи сантиметров.

63-летнего Рубена Энайе прибивают к кресту уже в 35-й раз.

Фото: EPA/Scanpix

Фото: Reuters/ScanPix

Фото: AFP/SCANPIX

"Пока шел, думал только о том, как чувствовал себя Иисус, когда он нес своей крест до распятия, - рассказал Энайе журналистам, - Я не могу сказать, как долго я смогу это делать, так как мое тело стареет".

Еще семь филиппинцев были прибиты к крестам в других деревнях.

Распятие — самая экстремальная форма веры на Филиппинах. В этой стране около 80% населения из более чем 110 миллионов считают себя католиками. Христиане верят, что Иисус умер на кресте, чтобы заплатить за грехи человечества, и воскрес через три дня.

Католическая церковь такие действия не поддерживает, сообщает Reuters.

Напомним, в пятницу христиане по всему миру отмечают Страстную пятницу или День Креста Христова.

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