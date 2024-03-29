Автор "бронзового гола" Кристиан Рубин не сможет помочь сборной Латвии на чемпионате мира

⛔️Gaidāmajā pasaules čempionātā Latvijas hokeja izlasei, diemžēl, nevarēs palīdzēt aizsargs Kristiāns Rubīns! 26 gadus vecajam aizsargam vakar tika veikta operācija, kā rezultātā Kristiānam nepieciešams rehabilitācijas process. Novēlām veiksmīgu atveseļošanās procesu 🙏 pic.twitter.com/n4lr71Y24s — LV Hokeja federācija (@lhf_lv) March 29, 2024

Рубин стал вторым после нападающего Дениса Смирнова хоккеистом, который не сможет помочь сборной по состоянию здоровья.

"На предстоящем чемпионате мира сборной Латвии по хоккею, к сожалению, не сможет помочь защитник Рубин", - написала ЛХФ.

"28-летнему защитнику вчера сделали операцию, в результате чего ему необходим процесс реабилитации", - говорится в сообщении.

В 2023 году на чемпионате мира в игре за третье место Рубин забросил две шайбы, в том числе победную. Он присоединился к сборной по ходу чемпионата и принял участие в четырех играх.

Как уже сообщалось, с понедельника мужская сборная Латвии по хоккею с 21 кандидатом в списке начнет подготовку к чемпионату мира. В распоряжении сборной уже есть вратарь Ивар Пунненов и нападающий Роберт Букартс.

Сборная Латвии начнет подготовку к чемпионату мира в понедельник в ледовом холле "Даугава" в составе 21 хоккеиста. В первые дни тренировок на лед выйдут три вратаря, семь защитников и 11 нападающих.

Из тех, кто выступал за сборную в прошлом году, в составе есть Пунненов, защитники Арвил Бергманис и Роберт Мамчич, нападающие Ренарс Крастенбергс и Роберт Букартс.

Постепенно ряды сборной пополнят хоккеисты, у которых завершится сезон в европейских и североамериканских клубах.

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