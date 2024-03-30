В России копируют гитлеровский режим: экс-политик Репше о Путине и войне в Украине

Бывший премьер-министр и экс-политик Эйнар Репше в программе "Открытый разговор" на Латвийском радио-4 высказал мнение, что режим в России во многом копирует гитлеровский режим. Репше также уверен, что Путину нужно нанести поражение в Украине. Об этом сообщает портал Rus.LSM.
"Как и Гитлер он (Путин) начал войну без официального объявления - так называемую спецоперацию - как мы знаем, он полюбил это слово. Путин не только сажает, он убивает своих же людей. О Навальном мы не будем говорить, речь идет о сотнях тысяч, которых Путин посылает на верную смерть в Украину.
Подумайте только - за 10 лет в Афганистане СССР потерял 50 тыс. человек (сюда же входит и число получивших ранения). За 2 года Россия потеряла сотни тысяч.
Почему? Он массово посылает необученных, неподготовленных людей - одну волну за другой. А российский народ пока это терпит", - сказал Репше в программе "Открытый разговор".
Бывший политик отметил, что немцы поддерживали Гитлера, вплоть до 1945 года, так же сейчас многие россияне поддерживают Путина.
"Потому немцы почти 100 лет извиняются за Гитлера, сожалеют. У российского народа этот процесс покаяния за преступления путинского режима еще впереди. Но то что этот режим копирует Гитлера - это очевидно", - считает Эйнар Репше.
"На примере того же Гитлера... Вы думаете, что он завоевал бы половину Европу и остановился, мол - дальше не пойду? Вряд ли такое можно представить. До того, как его военным способом не поразили - он старался идти как можно дальше", - так ответил политик на вопрос о том, возможны ли агрессивные намерения РФ в отношении стран Балтии.
В эфире программы "Открытый разговор" Эйнар Репше отметил, что в России экономика работает по принципам военного времени, и Путин не намерен останавливаться, если ему не нанести поражения.
"Он хотел бы перемирия и передышки, чтобы произвести больше оружия, перевооружится, подготовить войска и продолжать. И это не только мои соображения, нас предупреждает многие - и президент США, и кандидат в президенты США, западные генералы и министры обороны. Интернет полон предупреждений. Если не поразить Путина в Украине, то он пойдет дальше. Мир должен не просто остановить Путина военным путем, а поразить", - считает Репше.
"А для тех, кто симпатизирует путинскому режиму и считает, что придут "наши". Нет, "наши" не придут.
Война придет - в таком случае никто не будет доволен и все мы будет только мечтать о тех мирных, счастливых днях, оставшихся в прошлом", - предупредил Репше в заключении программы.
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