В России копируют гитлеровский режим: экс-политик Репше о Путине и войне в Украине

"Как и Гитлер он (Путин) начал войну без официального объявления - так называемую спецоперацию - как мы знаем, он полюбил это слово. Путин не только сажает, он убивает своих же людей. О Навальном мы не будем говорить, речь идет о сотнях тысяч, которых Путин посылает на верную смерть в Украину.

Подумайте только - за 10 лет в Афганистане СССР потерял 50 тыс. человек (сюда же входит и число получивших ранения). За 2 года Россия потеряла сотни тысяч.

Почему? Он массово посылает необученных, неподготовленных людей - одну волну за другой. А российский народ пока это терпит", - сказал Репше в программе "Открытый разговор".

Бывший политик отметил, что немцы поддерживали Гитлера, вплоть до 1945 года, так же сейчас многие россияне поддерживают Путина.

"Потому немцы почти 100 лет извиняются за Гитлера, сожалеют. У российского народа этот процесс покаяния за преступления путинского режима еще впереди. Но то что этот режим копирует Гитлера - это очевидно", - считает Эйнар Репше.