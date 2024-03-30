В ожидании брата: Эван Гершкович в российском СИЗО как "разменная монета" Путина

«В Международный женский день он организовал доставку букетов своим женщинам. Мы хотим, чтобы он думал о себе, а он заботится о нас. Он поддерживает людей, которые много значат в его жизни. Мы очень по нему скучаем».

После ареста Эвана Гершковича здесь, в Москве, у нас было мало шансов увидеться с ним.

Да, за последние 12 месяцев он несколько раз появлялся в суде. И иногда СМИ даже разрешают снимать его.

Не дольше минуты.

Нам этого едва хватает, чтобы понять, как он держится. Для Эвана это шанс увидеть знакомые лица.

Однако когда Эван предстал перед судом на этой неделе, журналистов туда не пустили. И никаких объяснений не дали. Вместо этого Мосгорсуд сам провел и опубликовал съемку американского журналиста, который находился в суде в стеклянной клетке.

Это видео длилось всего 6 секунд.

В конце слушаний суд постановил, что Эван Гершкович должен оставаться в СИЗО.