11 человек госпитализированы после аварии круизного лайнера в Австрии

Вечером в пятницу, 29 марта, в Австрии, болгарский круизный лайнер врезался в стену шлюза на Дунае, в результате чего пострадали 17 пассажиров, сообщает агентство APA.
11 пострадавших были госпитализированы.
На борту находились 142 пассажира, большинство из которых были из Германии.
При прохождении узких шлюзов электронные системы корабля временно отключились. Он вышел из-под контроля и врезался в стену шлюза. Затем электричество было восстановлено, и судно с небольшими повреждениями продолжило путь в ближайший порт.
Причина отключения электроэнергии выясняется. Авария произошла недалеко от Линца.
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