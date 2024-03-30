11 человек госпитализированы после аварии круизного лайнера в Австрии

11 пострадавших были госпитализированы.

На борту находились 142 пассажира, большинство из которых были из Германии.

При прохождении узких шлюзов электронные системы корабля временно отключились. Он вышел из-под контроля и врезался в стену шлюза. Затем электричество было восстановлено, и судно с небольшими повреждениями продолжило путь в ближайший порт.

Причина отключения электроэнергии выясняется. Авария произошла недалеко от Линца.

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