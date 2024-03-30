Видео ⟩ Мужчину в Елгаве пытались обмануть телефонные мошенники

Звонивший сообщил, что он сотрудник полиции и расследует уголовное дело, в котором на имя Евгения была совершена попытка взять кредит. Мужчина отметил, что мошенник вел разговор на хорошем латышском языке.

Евгений был осторожен из-за своего предыдущего опыта, когда преступники пытались обмануть его.

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В прошлом году клиенты четырех крупнейших банков Латвии были обмануты на общую сумму 12,662 миллиона евро, что на 5,2% больше, чем в 2022 году.

В прошлом году в латвийских банках было выявлено 3140 случаев телефонного мошенничества, в результате которых было украдено 5 579 011 евро. Также выявлен 3671 случай инвестиционного мошенничества с хищением 5 603 496 евро и 984 случая других видов мошенничества с хищением 1 479 787 евро.

При этом в 2023 году удалось предотвратить 5260 попыток телефонного мошенничества на сумму 3340364 евро, 7675 попыток инвестиционного мошенничества на сумму 5312254 евро и 603 других случая мошенничества на сумму 565602 евро.

Банки постоянно инвестируют в совершенствование систем безопасности, которые помогают предотвратить различные попытки мошенничества, однако важно подчеркнуть, что не всегда удается вернуть украденные деньги.

Санита Баяаре, председатель правления Ассоциации финансовой отрасли, поясняет, что финансовое мошенничество в настоящее время является проблемой во всех развитых странах, и Латвия в этом отношении не находится в уникальной ситуации. Можно даже считать, что масштабы мошенничества достигли кризисного уровня, не имеющего одностороннего решения.

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