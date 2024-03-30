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Видео ⟩ Мужчину в Елгаве пытались обмануть телефонные мошенники

rus.tvnet.lv
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Фото: releon8211/Shutterstock

Житель Елгавы Евгений занимался своими повседневными делами, когда ему неожиданно позвонили. Через некоторое время мужчина понял, что ему звонит мошенник, сообщает программа Bez Tabu.

Звонивший сообщил, что он сотрудник полиции и расследует уголовное дело, в котором на имя Евгения была совершена попытка взять кредит. Мужчина отметил, что мошенник вел разговор на хорошем латышском языке.

Евгений был осторожен из-за своего предыдущего опыта, когда преступники пытались обмануть его.

Видео: Сюжет программы​ Bez Tabu

В прошлом году клиенты четырех крупнейших банков Латвии были обмануты на общую сумму 12,662 миллиона евро, что на 5,2% больше, чем в 2022 году.

В прошлом году в латвийских банках было выявлено 3140 случаев телефонного мошенничества, в результате которых было украдено 5 579 011 евро. Также выявлен 3671 случай инвестиционного мошенничества с хищением 5 603 496 евро и 984 случая других видов мошенничества с хищением 1 479 787 евро.

При этом в 2023 году удалось предотвратить 5260 попыток телефонного мошенничества на сумму 3340364 евро, 7675 попыток инвестиционного мошенничества на сумму 5312254 евро и 603 других случая мошенничества на сумму 565602 евро.

Банки постоянно инвестируют в совершенствование систем безопасности, которые помогают предотвратить различные попытки мошенничества, однако важно подчеркнуть, что не всегда удается вернуть украденные деньги.

Санита Баяаре, председатель правления Ассоциации финансовой отрасли, поясняет, что финансовое мошенничество в настоящее время является проблемой во всех развитых странах, и Латвия в этом отношении не находится в уникальной ситуации. Можно даже считать, что масштабы мошенничества достигли кризисного уровня, не имеющего одностороннего решения.

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