Перед долгожданным поединком Фьюри и Усика - Бриедис с Опетая поборются за титул чемпиона мира

Ранее сообщалось, что бой Фьюри и Усика, который должен был состояться в Эр-Рияде 17 февраля, был отменен из-за травмы Фьюри на тренировках. Днем позже британский боксер сообщил в соцсетях, что достигнута договоренность перенести поединок на 18 мая и сохранить в качестве места проведения столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, перенеся на май также дуэль Бриедиса и Опетая.

"Опетая и Бриедис в первом тяжелом весе (до 90,7 килограмма) поборются за титул чемпиона мира по версиям IBF и The Ring", - сообщает IFL TV.

Бриедис провел свой последний до этого поединок в июле 2022 года, когда в австралийском городе Голд-Кост потерпел поражение от Опетая и попрощался с чемпионским поясом IBF.

39-летний Бриедис одержал в профессиональной боксерской карьере 28 побед, 20 из которых были нокаутом. До поединка с Опетая он потерпел только одно поражение - в полуфинале первого сезона WBSS в Риге против украинца Усика.

28-летний Опетая победил во всех 24 поединках и 19 из них завершил нокаутом. После встречи с Бриедисом следующие два поединка он провел в сентябре и декабре прошлого года, победив Джордана Томпсона и Эллиса Зорро.

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