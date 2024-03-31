Видео ⟩ Когда Škoda Vagonka должна передать оставшие электропоезда?

Чешская компания Škoda Vagonka должна поставить оставшиеся новые электропоезда до 31 июля 2024 года, подтвердили представители Pasažieru vilciens (PV), комментируя сообщение в Бюро по надзору за закупками об изменениях в заключенном контракте.
Ранее PV сообщал, что между компаниями подписано соглашение о продлении сроков поставки новых электропоездов до конца лета, а теперь установлена конкретная дата.
PV добавил, что не следует забывать, что последствия вторжения России в Украину до сих пор не исчезли.
Как сообщили в PV, Škoda Vagonka передала 19 новых электропоездов, из них 17 используются для пассажирских перевозок, в том числе два электропоезда находятся в резерве, а еще два проходят динамические проверки.
Таким образом, до конца июля Škoda Vagonka должна поставить еще 13 новых электропоездов.
Как сообщалось, PV и Škoda Vagonka подписали соглашение о продлении сроков поставок новых электропоездов, которое предусматривает, что производитель должен осуществить поставку и передачу заказчику оставшихся новых электропоездов до конца лета текущего года.
Как сообщил и. о. руководителя PV Райтис Нешпорс, когда началось российское вторжение в Украину, и заказчику, и производителю было ясно, что война явно повлияет на выполнение договора, но изначально было сложно предсказать степень этого влияния.
Для определения влияния войны на исполнение контракта Škoda Vagonka представила экспертное заключение, подготовленное компанией Deloitte Advisory, а для оценки заключения привлекла юридического консультанта PricewaterhouseCoopers Legal.
Юридический консультант пришел к выводу, что обстоятельства, указанные в заключении, носят объективный характер и оправдывают продление сроков договора, поскольку эти обстоятельства не могли быть предусмотрены ни одной из сторон на момент его заключения.
"В результате этого воздействия Škoda Vagonka приходится собирать поезда дважды - первый раз на производственном предприятии компании в Остраве, где после сертификации независимыми органами поезда частично разбираются, грузятся на грузовики и перевозятся в Латвию, где вновь собираются в депо в Риге", - рассказал председатель правления Škoda Vagonka Мартин Беднар.
Общая стоимость закупки поездов составляет 257,889 млн евро.
Галерея: Новые электропоезда
Видео: Новые электропоезда
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!