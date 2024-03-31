В субботу на дорогах Латвии поймали 11 пьяных водителей

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 94 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали девять человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В субботу, 30 марта, в дорожно-транспортных происшествиях пострадали три велосипедиста.
За вождение в нетрезвом состоянии задержано 11 водителей, начато два административных и девять уголовных процессов.
Оформлено 356 протоколов о превышении скорости, один за агрессивное вождение и всего 696 административных протоколов за нарушения правил дорожного движения.
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