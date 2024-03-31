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В субботу на дорогах Латвии поймали 11 пьяных водителей

rus.tvnet.lv/LETA
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Пьяный водитель
Пьяный водитель Фото: George Rudy/Shutterstock

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 94 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали девять человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В субботу, 30 марта, в дорожно-транспортных происшествиях пострадали три велосипедиста.

За вождение в нетрезвом состоянии задержано 11 водителей, начато два административных и девять уголовных процессов.

Оформлено 356 протоколов о превышении скорости, один за агрессивное вождение и всего 696 административных протоколов за нарушения правил дорожного движения.

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