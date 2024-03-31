"Война - это не математика": генерал армии США в отставке о перевесе России в живой силе

Россия имеет численный перевес над Украиной в плане войск, боеприпасов и экипировки, но ее возможности использовать этот перевес ограничены, считает бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес.
Россия использует во много раз больше артиллерийских зарядов, и, согласно оценкам британской разведки, Кремль, возможно, ежемесячно рекрутирует 30 000 молодых солдат. Для сокращения нехватки боеприпасов и военного снаряжения в Украине европейские страны усиливают поставки боеприпасов в Украину, и Франция объявила о новых поставках военного оборудования.
Наблюдатели много говорят об отсутствии боеприпасов у украинцев, военных потерях и потере Авдеевки, но они не очень часто слышат о "реальных проблемах" России с ее армией,
считает Ходжес. В частности, россияне не в состоянии в полной мере воспользоваться этими преимуществами, говорит эксперт.
"Авдеевка была потеряна пять недель назад, и россияне не смогли этим воспользоваться, так как у них нет потенциала", - отметил он.
Говоря о перевесе России по боеприпасам, Ходжес отметил, что соотношение российских артиллерийских снарядов к украинским, о котором сообщают как о 5:1 или 10:1, "само собой разумеется".
"Иногда это может быть правдой, но у них нет возможности этим воспользоваться. Потому что россияне потеряли много опытных офицеров и сержантов", - объясняет он.
"Война - это не просто математика и то, у кого больше людей - мы проиграли во Вьетнаме и Афганистане", - напомнил Ходжес об опыте США.
Он также отметил, что украинцы гораздо более мотивированы, чем россияне.
"Украинцы защищают свою родину, они лучше всех остальных знают местную среду, а россияне - оккупанты и захватчики. Я не думаю, что будет столько россиян, которые хотели бы там быть, чтобы заполнить хотя бы один школьный автобус", - добавляет он.
Способна ли Россия реализовать свои планы и создать новые подразделения?
20 марта министр обороны России Сергей Шойгу объявил о планах до конца года создать две дополнительные объединенные армии - тридцать единиц, в том числе четырнадцать дивизий и шестнадцать бригад. Ходжес выразил сомнение в способности России реализовать такие планы.
"Они потеряли столько людей. У них нет возможности обучить новых 300 000 человек. Они заявляют, что создали две новые армии - это ложь. Они заявили об этом, но их не существует, и это точно еще не боеспособные подразделения", - указал эксперт.
Министерство обороны Великобритании считает, что Россия способна укомплектовать эти подразделения, однако из-за отсутствия подготовки, широко распространенного использования устаревшей техники и проблем с инфраструктурой "эти подразделения, скорее всего, столкнутся с проблемами ресурсного обеспечения".
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