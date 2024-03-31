"Война - это не математика": генерал армии США в отставке о перевесе России в живой силе

"Война - это не просто математика и то, у кого больше людей - мы проиграли во Вьетнаме и Афганистане", - напомнил Ходжес об опыте США.

Он также отметил, что украинцы гораздо более мотивированы, чем россияне.

"Украинцы защищают свою родину, они лучше всех остальных знают местную среду, а россияне - оккупанты и захватчики. Я не думаю, что будет столько россиян, которые хотели бы там быть, чтобы заполнить хотя бы один школьный автобус", - добавляет он.

Способна ли Россия реализовать свои планы и создать новые подразделения?

20 марта министр обороны России Сергей Шойгу объявил о планах до конца года создать две дополнительные объединенные армии - тридцать единиц, в том числе четырнадцать дивизий и шестнадцать бригад. Ходжес выразил сомнение в способности России реализовать такие планы.

"Они потеряли столько людей. У них нет возможности обучить новых 300 000 человек. Они заявляют, что создали две новые армии - это ложь. Они заявили об этом, но их не существует, и это точно еще не боеспособные подразделения", - указал эксперт.

Министерство обороны Великобритании считает, что Россия способна укомплектовать эти подразделения, однако из-за отсутствия подготовки, широко распространенного использования устаревшей техники и проблем с инфраструктурой "эти подразделения, скорее всего, столкнутся с проблемами ресурсного обеспечения".

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