На выборах в Стамбуле лидирует действующий мэр Экрем Имамоглу. В Анкаре оппозиция также впереди

«Обеспечить лучшую жизнь»

Реджеп Тайип Эрдоган родился и вырос в Стамбуле, а в 1994 году был избран мэром города. Его союзники удерживали власть до 2019 года, когда оппозиционер Экрем Имамоглу из Республиканской народной партии (РНП) победил на выборах.

Если Имамоглу удастся сохранить власть в Стамбуле, он может стать главным противником правящей партии на следующих президентских выборах в 2028 году.

Эрдоган и его партия выдвинули кандидатом в Стамбуле бывшего министра охраны окружающей среды Мурата Курума.

«Стамбул — это жемчужина, сокровище и зеница ока нашей страны», — заявил 70-летний президент лидер на недавнем митинге в городе, назвав Имамоглу «мэром на полставки».

«Эти выборы ознаменуют начало новой эры для нашей страны», — сказал Эрдоган после голосования в Стамбуле в воскресенье.

Имамоглу проголосовал с женой и двумя сыновьями в Стамбуле около полудня, после чего вышел к сторонникам.

«Сегодня для меня эмоциональный день, — сказал он, добавив, что пытается обеспечить „равенство, не ставя во главу угла партийность“. — Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить молодым людям, женщинам и матерям лучшую жизнь».

Граждане Турции в воскресенье выбирали мэров в 81 провинции, а также членов местных советов и других региональных чиновников.

Контекст Фото: BBC

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Контекст Фото: BBC

Стрельба на участке

В ходе голосования в одном из сел на юго-востоке Турции, где большинство населения составляют курды, произошли вооруженные столкновения, в результате которых один человек погиб.

Инцидент произошел утром в селе Агаклидер в провинции Диярбакыр возле местного избирательного участка.

Спор между голосовавшими перерос в стрельбу, в ходе которой был убит член участковой избирательной комиссии от Демократической партии народов (ДПН), которая отстаивает права курдского меньшинства.

12 человек получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.