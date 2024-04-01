Король Карл впервые принял участие в публичном мероприятии после того, как у него обнаружили рак

Карл появился в церкви вместе со своей женой, королевой Камиллой и другими членами королевской семьи.

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Он поговорил с людьми, которые пришли его поприветствовать, и пожал им руки.

В связи с лечением, которое 75-летний Карл проходит после обнаружения онкологического заболевания, монарх практически не принимает участия в публичных мероприятиях, хотя продолжает выполнять свои конституционные обязанности.

Фото: HOLLIE ADAMS

Фото: BBC

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Фото: BBC

По сведениям Би-би-си, воскресное посещение церкви и встреча с людьми не свидетельствуют о том, что теперь Карл начнет снова вести активную публичную жизнь. Пока это лишь первый шаг к такому возвращению.

Букингемский дворец рассказал об онкологическом диагнозе Карла в начале февраля. Его болезнь была обнаружена в январе, когда он проходил лечение в связи с увеличением простаты. Представители королевской семьи подтвердили, что у Карла не рак простаты.

Фото: Reuters