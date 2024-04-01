Выборы в Европарламент: Cert.lv прогнозирует активизацию дезинформационных кампаний

В связи с выборами в Европейский парламент, которые пройдут 8 июня, в киберпространстве могут наблюдаться как информационные операции и различные кампании дезинформации, так и повышенный риск кибернападений, предупреждают представители ведомства по предотвращению инцидентов с безопасностью информационных технологий Cert.lv.