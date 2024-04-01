Выборы в Европарламент: Cert.lv прогнозирует активизацию дезинформационных кампаний

В связи с выборами в Европейский парламент, которые пройдут 8 июня, в киберпространстве могут наблюдаться как информационные операции и различные кампании дезинформации, так и повышенный риск кибернападений, предупреждают представители ведомства по предотвращению инцидентов с безопасностью информационных технологий Cert.lv.
Cert.lv призывает жителей сохранять бдительность, критически оценивать содержание доступной информации, а также строго придерживаться руководящих принципов кибергигиены.
Cert.lv - структурное подразделение Института математики и информатики ЛУ, которое находится в подчинении Министерства обороны в соответствии с законом об информационных технологиях.
Главные задачи Cert.lv - поддерживать и обновлять информацию об угрозах безопасности в сфере информационных технологий (ИТ), оказывать поддержку государственным структурам в предотвращении инцидентов в сфере ИТ-безопасности и любому физическому или юридическому лицу, если к инциденту причастен ИП-адрес Латвии или домен .lv, организовывать информационные и образовательные мероприятия.
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