Еще три хоккеиста, которые из-за травм не смогут помочь сборной Латвии на ЧМ

⛔️Savainojumi liegs cīnīties par vietu Latvijas hokeja izlases sastāvā trīs spēlētājiem – Mikam Tumānovam, Naurim Sējējam un Georgam Golovkovam. Novēlam veselību un veiksmīgu atveseļošanās procesu. — LV Hokeja federācija (@lhf_lv) April 1, 2024

28-летний Головков в этом сезоне выступал во второй по силе лиге Швеции. В регулярном чемпионате в составе команды "ХК Эстерсунд" нападающий в 32 матчах забросил три шайбы и отдал 12 результативных передач. В двух матчах плей-офф результативностью он не отметился.

В прошлом году на чемпионате мира Головков в составе сборной Латвии принял участие в двух матчах. Это был первый чемпионат мира в его карьере.

23-летний Сейейс в этом сезоне в составе клуба "Лайонс", выступающего во второй по силе лиге Швейцарии, в 28 играх регулярного чемпионата забросил три шайбы и отдал две результативные передачи.

В свою очередь в плей-офф латвийский защитник выходил на лед в 13 матчах, забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи.

Сейейс ранее на чемпионатах мира не играл, однако в 2022 году он представлял сборную Латвии на Олимпиаде в Пекине.

22-летний Туманов этот сезон провел в Финляндии, где в высшей лиге в 48 матчах он отметился одной результативной передачей в составе команды JYP.

В свою очередь во второй по силе лиге Финляндии в рядах клуба "Кеупа" латвийский защитник в 10 матчах набрал девять очков (3+6).

Как уже сообщалось, этой весной из-за травм сборной Латвии не смогут помочь защитник Кристиан Рубин и нападающий Денис Смирнов, которые в прошлом году помогли команде завоевать бронзу.

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