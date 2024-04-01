Израиль атаковал консульство Ирана в Сирии. Есть погибшие

В результате предположительно погиб командир спецподразделения Корпуса стражей исламской революции "Аль-Кудс", генерал Мохаммад Реза Захеди. О гибели Мохаммада Захеди также сообщают арабский телеканал Al Hadath и иранское агентство Tasnim.

Корреспондент агентства AFP, прибывший на место, сообщил, что здание консульства полностью разрушено. Об этом же пишут агентства Tasnim и Irna.

В израильской армии Reuters заявили, что не комментируют сообщения иностранных СМИ.

После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года израильские военные регулярно наносят авиаудары по располагающимся в Сирии силам "Хизбаллы" и Корпуса стражей исламской революции.

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