Видео ⟩ Серьезный пожар в Рижском порту. При попытке сдержать пламя пострадал один человек

Рута, жительница улицы Твайка, не смогла уснуть и решила провести долгие скучные часы на свежем воздухе. Вид с ее балкона выходит на улицу, и вместо того, чтобы "считать овец", Рута медитирует, наблюдая за проезжающими машинами.

Терапевтическая деятельность была прервана взрывом. Затем показался густой и едкий дым. Шум доносился со стороны порта, в зоне, управляемой сотрудниками компании Man-tess. Терминал обрабатывает и хранит различные виды сыпучих грузов и контейнеров. Здесь также припарковано несколько рабочих автомобилей. Кто мог работать там посреди ночи и почему что-то начало гореть, до сих пор занимает мысли Руты.

Посреди ночи загорелся грузовик. Рабочие схватили огнетушители и сделали все возможное, чтобы потушить пламя. Возле автомобиля было много легковоспламеняющихся предметов, и если бы огонь беспрепятственно распространялся, последствия были бы тяжелыми. Во время тушения пожара один из сотрудников получил сильные ожоги.

"При тушении пламени до приезда пожарных-спасателей пострадал человек, который был передан Службе скорой медицинской помощи", - сообщила представитель VUGD.

Очевидцы утверждают, что мужчина был в сознании и разговаривал с медиками, когда его поместили в автомобиль скорой медицинской помощи. Компания Man-tess не ответила на звонки программы, причина пожара пока не известна. В VUGD говорят, что возгорание могло начаться из-за одной из шин.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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