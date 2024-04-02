Видео ⟩ Порзиньгис помог своему клубу одержать победу

Клуб "Бостон Селтикс" на выезде обыграл "Шарлотт Хорнетс" со счетом 118:104, одержав 11-ю победу за последние 13 игр, в то время как их соперники потерпели восьмое поражение за последние девять игр.

Порзиньгис провел на поле 30 минут, набрал 20 очков, взял семь подборов и сделал пять передач.

Латвийский баскетболист также заблокировал один бросок, совершил один фол, получил одно замечание и завершил матч с положительным показателем +11, третьим лучшим в составе "Бостон Селтикс".

Бертанс отыграл 23 минуты, набрал восемь очков, сделал один подбор, одну передачу, один перехват, а также заблокировал один бросок.

На счету латвийского баскетболиста также два очка и отрицательный показатель -15, что стало вторым худшим показателем в команде "Хорнетс".

В этой игре "Селтикс" реализовали 19 из 53 бросков (35,8%). Они выиграли все 27 матчей, совершив не менее 18 трехочковых бросков.

С 59 победами и 16 поражениями клуб "Селтикс" по-прежнему является лидером Восточной конференции и лиги, а "Хорнетс" занимает 13-е место на Востоке с показателем 18-57.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!