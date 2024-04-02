Руна СС была разработана в 1929 году, и ее использовали нацистские военизированные формирования. Позже, в годы Второй мировой войны, отряды СС принимали активное участие в множестве преступлений нацистского режима, в том числе массовом убийстве евреев в лагерях смерти.

Новая форма сборной Германии по футболу также подвергается критике за то, что в варианте для гостевых матчей в ней использован ярко розовый цвет. Авторы этой идеи говорят, что такой выбор должен подчеркивать культурное разнообразие Германии, но критики считают его противоречащим традициям и вызванным желанием привлечь финансирование для DFB.

Компания Adidas производила форму для сборной Германии по футболу с 1950-х.

Однако недавно Немецкая футбольная ассоциация решила отказаться от услуг Adidas с 2027 года и перейти на форму американской компании Nike. Министр экономики Германии Роберт Хабек назвал этот шаг "непатриотичным".

Летом этого года в Германии состоится чемпионат Европы по футболу, матчи пройдут в десяти разных городах страны.

Контекст Фото: BBC

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Контекст Фото: BBC