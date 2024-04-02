В школе Финляндии произошла стрельба: пострадали подростки

Сотрудники правоохранительных органов получили вызов на место происшествия в 9:08. В результате стрельбы пострадали подростки, которым было 13 лет.

По сообщениям СМИ полиция задержала подозреваемого, которому также 13 лет. Пока не ясно, является ли он учеником этой школы.

Городские власти собрали кризисную группу из-за ЧП. Жителей просят не приближаться к территории школы.

В школе учатся около 800 учеников, в ней учатся дети с первого по девятый класс.

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