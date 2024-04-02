Это послание ровно 36 лет пролежало под землей: в Межциемсе найдена "капсула времени"

Демонтаж корпуса роддома больницы "Гайльэзерс" начался в прошлом году. Во время работ местные жители показали рабочим фотографию, связанную с этим зданием.

По словам руководителя строительных работ Сергея Яковлева, с этой фотографии все и началось. "Мы знали, что капсула там должна быть, но, чтобы до нее добраться, надо сначала дом демонтировать, вывезти мусор, докопаться до погреба, до железобетонных колонн, до стаканов, до бетонных подушек... Почти полтора года прошло - добрались!".

Яковлев по фотографии высчитывал, где именно закопана капсула. Трое рабочих нашли ее. Одним из них является оператор экскаватора Майт Лаур.

"Мы стали площадку ровнять, материал надо сюда тащить. Шеф сказал, должна быть там. Копали и нашли эту капсулу. Я 25 лет уже работаю, в первый раз нашел! Самому интересно было", - поделился своими впечатлениями Майт Лаур.

Внутри капсулы находится послание, которое в 1988 году проектировщики родильного дома забетонировали в фундамент здания. Это послание ровно 36 лет пролежало под землей.

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