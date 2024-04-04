"Не буду это делать!": Дана Бйорк объяснила, почему однажды отказалась от роли в кино

Директор Рижского русского театра имени Михаила Чехова Дана Бйорк в эфире передачи Kad viņas satiekas рассказала, что однажды отказалась от роли по этическим соображениям.
Дана Бйорк не только директор театра, но и великолепная актриса, доказавшая свой талант в бесчисленных ролях.
В ходе интервью Дану попросили рассказать, есть ли у нее какие-то границы, которые она не переходит на сцене. Актриса охотно их назвала:
"В одном фильме мне предложили сняться с парнем, который не является актером. Была одна сцена, где его пришлось поцеловать. Я сказала, что не буду это делать".
Она продолжила: "Я сформулировала - он не актер, он делает это как парень, попавший в кино по ошибке, потому что режиссер - его друг, и играть он тоже особо не умеет! Я сразу почувствовала границы, потому что у актеров есть своя этика".
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