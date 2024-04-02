Президент предложит поправки к закону о высшем образовании

Предложенные президентом поправки касаются применения языков ЕС для профессоров, ассоциированных профессоров и доцентов, которым будет разрешено работать в латвийских вузах в течение шести лет без знания латышского языка, но за этот период язык необходимо будет выучить.

Как сообщил Ринкевич, предложение разрабатывается в сотрудничестве с государственной комиссией по конкурентоспособности, которая обсуждает, что нужно сделать для повышения конкурентоспособности науки и университетов.

Также президент поблагодарил Сейм за утверждение поданных им поправок к законам о государственной тайне и о самоуправлениях, которые предусматривают, что после следующих муниципальных выборов главы самоуправлений и их заместители обязаны будут иметь допуск к государственной тайне.

"Я считаю, что это очень серьезный шаг в укреплении государственной безопасности. И дискуссии в Сейме, и рассмотрение этого законопроекта были корректными и конструктивными", - сказал Ринкевич.

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