В Россию и обратно - только днем: погранпереход в Нарве хотят закрывать на ночь

"Закрытие пункта пропуска на ночь не означает, что он останется пустым - сотрудники PPA будут продолжать находиться там круглосуточно, и число сотрудников пункта пропуска не уменьшится. Это решение даст нам возможность реорганизовать нашу работу таким образом, чтобы мы могли более тщательно проверять нарушителей границы в дневное время и, при необходимости, усилить наблюдение на зеленой границе", - добавил начальник пограничной службы Коммусаар.

Заместитель генерального директора по таможенным вопросам Налогово-таможенного Департамента Урсула Риймаа: "Для таможни важно поддерживать сильный контроль, чтобы предотвратить движение контрабанды и следить за санкциями на восточной границе. На наш взгляд, международная торговля уже перенаправлены из Нарвы, и впредь мы сосредоточимся на проверке багажа и товаров, сопровождающих пассажиров на Нарвском таможенном пункте в дневное время".

"Министерство внутренних дел подготовило законопроект об изменении порядка работы пограничного пункта и в самое ближайшее время направит его в правительство. Мы надеемся, что решение будет принято через пару недель, и мы сможем ввести новую процедуру уже в мае", - сказал вице канцдер МВД Йоосеп Каазик.

Каазик добавил, что Эстония постоянно советует избегать поездок в Россию, в том числе и потому, что соображения безопасности могут потребовать немедленного закрытия пунктов пересечения границы, а вернуться в Эстонию обычным путем не представляется возможным. "Поэтому о рисках, связанных с возможным изменением способа попасть в Россию, было известно уже давно", - сказал вице-канцлер.

Предложение закрыть на ночь пограничный пункт в Нарве сделано на неопределенный срок.

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