Землетрясение на Тайване: есть погибшие, предупреждение о цунами отозвано

Китайские государственные СМИ сообщили, что подземные толчки также ощущались в материковой провинции Фуцзянь на юго-востоке страны.

«Землетрясение началось близко к суше, на малой глубине. Оно ощущалось на всем Тайване и соседних островах. Оно самое сильное за 25 лет», — заявил глава Тайбэйского Центра сейсмологии У Чиэнь Фу.

Крупный тайваньский производитель полупроводников TSMC сообщил, что эвакуировал сотрудников с нескольких своих фабрик в Синьчжу и на юге острова, однако системы безопасности, по данным компании, работают нормально. TSMC производит чипы для таких компаний, как Apple и Nvidia.

В глубине острова рельеф очень гористый. Судя по кадрам в соцсетях, землетрясение вызвало там огромные оползни. Однако масштаб последствий пока не известен.

В сентябре 1999 года Тайвань перенес землетрясение магнитудой 7,6. Оно разрушило больше 5 тысяч зданий и стало причиной гибели 2400 человек.

Нынешнее землетрясение случилось в 07:58 утра по местному времени (23:58 по Гринвичу), очаг находился на глубине 15,5 км. За этим последовало как минимум девять афтершоков магнитудой от 4 и выше.

"Контекст" Фото: BBC

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Оранжевая черта Фото: BBC