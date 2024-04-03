А где Месси? Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов мира

Итак, по 180 миллионов евро стоят французский форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, англичанин Джуд Беллингем из "Реала" и норвежец Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити".

На втором месте бразилец Винисиус Жуниор ("Реал") - за него придется выплатить 150 миллионов. Третье место у английского футболиста Букайо Сака ("Арсенал") - 130 миллионов. Десятку замыкает испанский футболист Родри ("Манчестер Сити") - 110 миллионов.

Лионель Месси стоит 30 миллионов евро - за год его трансферная стоимость упала на пять миллионов евро. Стоимость португальца Криштиану Роналду - 15 млн евро.

Список самых дорогих голкиперов мира возглавляет 24-летний португальский вратарь "Порту" Диогу Кошта - 45 млн евро.

Рейтинг самых дорогих составов клубов Европы по версии Transfermarkt возглавил "Манчестер Сити". Стоимость состава британского клуба составила 1,2 млрд евро.

Также Transfermarkt представил самых дорогих футболистов из каждой страны - самым дорогим футболистом Латвии признан нападающий Раймонд Кроллис (1,5 млн евро), который выступает за чешский футбольный клуб "Вишков".

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