ЖививАгенскалнсе: выберите свое новое жилье 6 апреля в день открытых дверей!

Весна – это время для новых начинаний. Дни становятся длиннее, все цветет и распускается, и кажется, что даже воздух наполнен особым ароматом. Если вы задумывались о переменах в своей жизни, то самое время действовать, и у нас есть идея, как это сделать!
«6 апреля с 12:00 до 16:00 приглашаем всех на день открытых дверей ознакомиться с тремя замечательными проектами Агенскалнса – на улице Амалияc, Ранькя дамбис и улице Марупес – встреча весны и лета в одной из этих прекрасных квартир подарит совсем другие ощущения! Местоположение квартир подходит как для семей, так и для деловых людей, а также эти квартиры можно реализовать как инвестиционные объекты с высокой отдачей от вложений – каждый найдет для себя наиболее подходящее решение» – сообщает Габриела Гринберга, специалист по продажам Latvia Sotheby’s International Realty.
Почему стоит выбрать жилье в Агенскалнсе
Агенскалнс – это поистине особенное место. Хорошо известный благодаря своему впечатляющему наследию деревянной архитектуры, этот район уже на протяжении многих лет привлекал художников и творческих личностей. Недаром здесь наслаждались жизнью Александрс Чакс, выдающийся режиссер Эдуард Смильгис и многие другие известные личности.
В последние годы зеленый район развивался особенно сильно. Независимо от местонахождения приобретенной недвижимости – на улице Амалияс, на Ранькя дамбис или на улице Марупес, до всего необходимого будет рукой подать. Гастрономические изыски и увлекательные мероприятия на Калнциемском и Агенскалнском рынке, спектакли современного театра Dirty Deal Teatro, очаровательные кафе, красивые парки, Национальная библиотека. Центр находится тоже рядом. 10 минут на машине – и вы уже в Старой Риге!
Вы являетесь ценителем архитектуры? Тогда Вы непременно оцените этот превосходный реновированный проект по адресу улица Амалияс 5A. Хотя жилое здание находится в самом сердце Агенскалнса, оно расположено между извилистых, тихих улочек, где нет интенсивного движения транспорта. Это означает, что не придется беспокоиться о шуме автомобилей или грохоте мотоциклов. На улице Амалияс царит удивительный покой!
В рамках дня открытых дверей можно будет осмотреть однокомнатные и трехкомнатные квартиры с полной отделкой, для создания которой использовались высококачественные отделочные материалы. Во всех квартирах имеется дубовый паркет, при укладке которого использовалась традиционная и столь актуальная сейчас технология «елочка». В квартирах установлены трехслойные деревянные окна, качественная сантехника, сантехнические узлы с тихими вытяжками, уложена массивная каменная плитка. Установлены счетчики тепла в каждой квартире. В проекте расположены квартиры площадью 22–100 кв. м, цены начиная от 66 300 EUR.
Рекомендуем обратить особое внимание на квартиры 3-го этажа, которые оборудованы большими окнами-витринами. Из них открывается чудесный вид на озелененный двор с латвийскими деревьями ценных пород.
Если вы проезжали мимо стремительно развивающегося канала Зундес, то, скорее всего, заметили это яркое, невероятно красивое реновированное здание на Ранькя дамбис 31. Это определенно одно из самых элегантных строений во всем Агенскалнсе! Здание проектировал знаменитый архитектор Вильгельм Гофман.
В проекте, расположенном всего в двух километрах от Старой Риги, полностью восстановлен фасад здания, и оно получило 1-е место в номинации «Обновление фасадов» Латвийской награды года в области строительства в 2023 году. В зданииv установлены исторические деревянные окна с высоким коэффициентом теплопередачи и звукоизоляции. В свою очередь внутри здания проведены новые инженерные сети, водоснабжение, канализация, отопление и электропроводка, означая, что в этом проекте новые владельцы смогут чувствовать себя удобно и безопасно. В проекте доступны квартиры площадью 30–75 кв. м, цены начиная от 60 200 EUR.
6 апреля посетители дня открытых дверей смогут посмотреть однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Они доступны без внутренней отделки, что обеспечивает новым владельцам свободу и возможность обустроить жилье на свой вкус. Для осмотра также доступна демо квартира с отделкой.
В рамках дня открытых дверей Latvia Sotheby's International Realty предлагает к осмотру проекты на любой бюджет. Если Вы находитесь в поиске однокомнатной или двухкомнатной квартиры по привлекательной цене, рекомендуем посетить это реновированное жилое здание на улице Марупес.
В этом квартирном доме доступны очаровательные квартиры с отделкой. За дополнительную плату во дворе дома возможно приобрести парковочное место и складское помещение, к тому же на расстоянии пешей прогулки находится Агенскалнский рынок, рестораны с вкусными блюдами и удобный общественный транспорт.
Агенскалнс имеет свой особый шарм. Дыхание истории в сочетании с современными веяниями делают это место притягательным для многих. Если и вы задумывались о жизни в зеленом, окутанном историями и, несомненно, модном районе, тогда зарегистрируйтесь, приходите на день открытых дверей 6 апреля и найдите квартиру своей мечты!
Хотите узнать больше о восхитительных квартирах? Зарегистрируйтесь на день открытых дверей 6 апреля и узнайте больше о проектах, связавшись со специалистами по продажам Latvia Sotheby's International Realty Габриелой Гринбергой, +371 20 201 654, gabriela.grinberga@latviasir.com и Элиной Плауде, +371 29 494 223, elina.plaude@latviasir.com.
О Latvia Sotheby’s International Realty
Latvia Sotheby’s International Realty является представителем ведущего мирового бренда эксклюзивной недвижимости Sotheby’s International Realty в Латвии, который предлагает ценную недвижимость в Латвии и мире для покупки, аренды или инвестиций.