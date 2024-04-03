ЖививАгенскалнсе: выберите свое новое жилье 6 апреля в день открытых дверей!

«6 апреля с 12:00 до 16:00 приглашаем всех на день открытых дверей ознакомиться с тремя замечательными проектами Агенскалнса – на улице Амалияc, Ранькя дамбис и улице Марупес – встреча весны и лета в одной из этих прекрасных квартир подарит совсем другие ощущения! Местоположение квартир подходит как для семей, так и для деловых людей, а также эти квартиры можно реализовать как инвестиционные объекты с высокой отдачей от вложений – каждый найдет для себя наиболее подходящее решение» – сообщает Габриела Гринберга, специалист по продажам Latvia Sotheby’s International Realty.