Фото, Видео ⟩ По улицам Риги ездит Ferrari стоимостью полмиллиона

Совсем недавно в Латвии появилась очень дорогая и эксклюзивная модель Ferrari - SF90 Stradale. Во вторник, 2 апреля, портал TVNET вновь заметил на улицах Риги роскошный автомобиль.
Фото этого дорогого и эксклюзивного авто в центре Риги можно найти в социальных сетях, а в TikTok - увидеть, как это транспортное средство ездит по Юрмале.
Галерея: Ferrari на улицах Риги
По данным Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), автомобиль впервые был зарегистрирован в феврале 2021 года. Но в Латвию машина прибыла только 21 ноября прошлого года.
Видео: Эксклюзивная модель Ferrari
Модель 2021 года стоит начиная примерно с 466 тысяч евро. А вот стоимость модели 2024 года - от 486 000 до более чем 800 000 евро.
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