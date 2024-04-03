Фото, Видео ⟩ По улицам Риги ездит Ferrari стоимостью полмиллиона

Фото этого дорогого и эксклюзивного авто в центре Риги можно найти в социальных сетях, а в TikTok - увидеть, как это транспортное средство ездит по Юрмале.

Галерея: Ferrari на улицах Риги

По данным Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), автомобиль впервые был зарегистрирован в феврале 2021 года. Но в Латвию машина прибыла только 21 ноября прошлого года.

Видео: Эксклюзивная модель Ferrari

Модель 2021 года стоит начиная примерно с 466 тысяч евро. А вот стоимость модели 2024 года - от 486 000 до более чем 800 000 евро.

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