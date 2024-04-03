Лиене не скрывает, что состоит в отношениях и видит своего партнера будущим мужем. Рассказывая о свадьбе своей мечты, она говорит: "Мне бы хотелось торт в пять этажей, похожий на замок, желательно в пастельных тонах - розовых и с золотом. Если бы у меня были лишние 300 000 евро, я бы вышла замуж в Диснейленде в Америке. Я видела их свадебный пакет.

Но, пожалуй, придется в загсе расписываться. Даже если печень продать, все равно столько бабок я не получу!

Мне определенно нужен торт, похожий на огромный дворец из Диснейленда со всякими башенками, причем моего роста. Я бы на скромный вариант не согласилась! "- делится мечтами Ушакова.

"Такой у меня вкус, мне, конечно, понравилось то, что дороже всего", - смеется Лиене. Хотя девушка мечтает о свадьбе в Диснейленде, она все же считает, что такая сумма за свадьбу была бы неадекватной.

В программе "Сердечные дела" на Apollo.lv Лиене рассказала, что в ее сердце запал латвийский парень. Это знакомство изменило ее. Всю передачу смотрите ниже!

Лиене уже однажды была замужем. В 2013 году она вышла замуж за Александра Ушакова, но позже они решили разойтись. В тот же год у них родился сын. Сейчас он живет с отцом. О том, почему сын не живет с ней, Лиене рассказала в ток-шоу "Кивич. Прямо и открыто".

Больше смотрите на 1188.lv.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!