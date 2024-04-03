Авторы расследования предполагают, что сотрудники ГРУ России могли использовать секретное оружие на американских дипломатах и разведчиках, которое приводило к появлению так называемого "гаванского синдрома".

Расследование было проведено изданием The Insider, передачей 60 Minutes и немецким журналом Spiegel.

"Гаванский синдром" похож на парализующий удар невидимой силы, которая делает людей инвалидами на всю жизнь: они не могут концентрироваться, теряют равновесие на ровном месте, а также страдают от страшных мигреней.

Ранее американские разведслужбы утверждали, что у них нет информации о причастности других стран к этим инцидентам. Однако авторы расследования обнаружили, что время и место атак совпадают с поездками сотрудников ГРУ из войсковой части 29155.

Согласно опубликованным документам, часть сотрудников войсковой части ГРУ 29155 получили государственное финансирование на разработку "акустического оружия" для применения в городских условиях. Скорее всего, речь идет об импульсном микроволновом оружии, которое уже давно находится в разработке у разных стран.

Доброхотов отметил, что атакам подвергались не только дипломаты, но и сотрудники ЦРУ, Министерства обороны и политические деятели. Примечательно то, что ранее секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что России удалось "нейтрализовать" определенное количество сотрудников ЦРУ за последние несколько лет.

На вопрос о том, угрожает ли что-то сотрудникам посольства США в Латвии, журналист ответил:

"Думаю, что угрожает. И буквально вчера Министерство обороны США заявило о том, что была атака в Литве во время саммита НАТО.

Так что, конечно, сотрудникам посольства в Риге, большинство специалистов которого так или иначе работают в российском направлении, угрожает серьезная опасность. Я, кстати, не удивлюсь, если подобные атаки уже были совершены".

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