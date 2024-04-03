Журналист-расследователь: угроза от спецслужб РФ актуальна и для сотрудников посольства США в Риге

В течение последних 10 лет американские дипломаты, чиновники и разведчики сталкиваются с необычными инцидентами, известными как "гаванский синдром", которые приводят их к инвалидности. Авторы исследования обнаружили, что время и место атак совпадают с поездками сотрудников Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ. Роман Доброхотов, основатель и главный редактор The Insider, поделился подробностями расследования в программе Rus.LSM "ТЧК". Он высказал мнение о возможной угрозе и для сотрудников посольства США в Латвии, пишет Rus.LSM.lv.
Авторы расследования предполагают, что сотрудники ГРУ России могли использовать секретное оружие на американских дипломатах и разведчиках, которое приводило к появлению так называемого "гаванского синдрома".
Расследование было проведено изданием The Insider, передачей 60 Minutes и немецким журналом Spiegel.
"Гаванский синдром" похож на парализующий удар невидимой силы, которая делает людей инвалидами на всю жизнь: они не могут концентрироваться, теряют равновесие на ровном месте, а также страдают от страшных мигреней.
Ранее американские разведслужбы утверждали, что у них нет информации о причастности других стран к этим инцидентам. Однако авторы расследования обнаружили, что время и место атак совпадают с поездками сотрудников ГРУ из войсковой части 29155.
Согласно опубликованным документам, часть сотрудников войсковой части ГРУ 29155 получили государственное финансирование на разработку "акустического оружия" для применения в городских условиях. Скорее всего, речь идет об импульсном микроволновом оружии, которое уже давно находится в разработке у разных стран.
Доброхотов отметил, что атакам подвергались не только дипломаты, но и сотрудники ЦРУ, Министерства обороны и политические деятели. Примечательно то, что ранее секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что России удалось "нейтрализовать" определенное количество сотрудников ЦРУ за последние несколько лет.
На вопрос о том, угрожает ли что-то сотрудникам посольства США в Латвии, журналист ответил:
"Думаю, что угрожает. И буквально вчера Министерство обороны США заявило о том, что была атака в Литве во время саммита НАТО.
Так что, конечно, сотрудникам посольства в Риге, большинство специалистов которого так или иначе работают в российском направлении, угрожает серьезная опасность. Я, кстати, не удивлюсь, если подобные атаки уже были совершены".
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