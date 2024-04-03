В эту субботу можно будет бесплатно сдать старую электротехнику

В день акции жители смогут не только бесплатно избавиться от ненужной и использованной электротехники, но также принять участие в розыгрыше призов.

Во время мероприятия можно будет сдать любую электротехнику, которая больше не нужна: холодильник, электрическую газонокосилку, принтер, тостер, телевизор, утюг, микроволновую печь, мобильный телефон, электрическую зубную щетку или фен для волос.

6 апреля с 9:00 до 16:00 электротехнику можно будет бесплатно сдать в магазине Kurši:

в Лиепае, на улице Парка, 21;

в Елгаве, на улице Рупниецибас, 22а;

в Саласпиле, на улице Зведру, 6;

в магазине Kurši в Саулкрасты;

в Ķeizari в Коценской волости Валмиерского края;

в магазине Kurši A7 в Кекавском крае.

Как указывают организаторы мероприятия, предметы, которые могут быть подключены к электричеству и содержат микрочип или микросхему, нельзя выбрасывать в бытовые отходы.

Любая электротехника - это опасные отходы, состоящие из самых разнообразных материалов - токсичных тяжелых металлов, таких как кадмий, свинец, ртуть, медь, различных видов пластмассы, стекла, веществ, препятствующих возгоранию, поэтому при попадании в окружающую среду они могут загрязнять грунтовые воды и угрожать здоровью человека.

Сданная в пункты переработки электротехника разбирается и сортируется по компонентам, после чего она перерабатывается для повторного использования в производстве.

Опасные отходы, включая электротехнику, не должны попадать ни в контейнеры для отходов, ни в окружающую среду. Их необходимо доставить в один из по меньшей мере 67 пунктов и площадок. Их местонахождение можно найти на сайте www.atkritumi.lv.

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