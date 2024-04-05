"Стойте, велосипедистка! Стойте! Ни в коем случае не пресекайте дорогу!" - кричит из мегафона голос как из ведра. Палец останавливается по пути к кнопке, включающей зеленый свет на пешеходном переходе. На перекрестке улицы Упесциема и Рижской окружной дороги. Оглядываюсь вокруг. Других велосипедистов вблизи не замечаю. Значит, вопль был предназначен мне.

Возможно, существует определенная часть общества, которая убеждена, что иначе нельзя. В частности - обычным гражданам приходится останавливаться, если едут "господа". Например, вы едете по тихой и пустой дороге у Стенде. Дорога петляет и виляет. Природа чудесная. Внезапно на другой стороне проезжей части появляется автомобиль с включенными маячками. Не успеваем даже понять, в каких цветах мерцают маячки, когда он внезапно перескакивает влево и на большой скорости едет прямо на нас. Загоняя в канаву. Ехали ли за ним бронемашины и танки? Нет, два черных "Мерседеса" и замыкающий с мигалкой.