Главное за 3 апреля ⟩ Розыск Гревцовой, отставка Ласманиса и внезапные осадки

Подходит к концу среда, 3 апреля. Латвия пережила внезапную волну осадков - вплоть до снега. Волны идут и по нашему политическому ландшафту: в розыск объявлена экс-депутат Сейма Глория Гревцова, Мадарс Ласманис ушел с поста главы думы Елгавского края, назван возможный кандидат на пост министра иностранных дел. Об этих и других новостях читайте в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Новости Латвии:
В среду, 3 апреля, прокуратура предъявила бывшему депутату Сейма Глории Гревцовой ("Объединение "Младолатыши") обвинение в оправдании военных преступлений, совершенных Россией, и объявила ее в розыск.
Бывший депутат Сейма Глория Гревцова ("Объединение "Младолатыши") опубликовала в социальных сетях видео, в котором реагирует на решение прокуратуры объявить ее в розыск в связи с обвинениями в оправдании военных преступлений, совершенных Россией.
Вице-спикер Сейма, бывший парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевица ("Новое Единство") является достойным кандидатом на пост министра иностранных дел, заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".
Верховный суд отменил оправдательное решение апелляционной инстанции и направил на новое рассмотрение уголовное дело, в котором автоводитель Леонид Баронс обвиняется в наезде на членов семьи бывшего мэра Риги Мартиньша Стакиса, пишет информационное агентство LETA.
С началом дождя поздно вечером во вторник и до 8 утра в среду количество осадков в Даугавпилсе достигло 31,5 миллиметра, или 90% месячной нормы, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVGMC).
В пятницу, 29 марта, 120 пассажиров рейса airBaltic из Хельсинки в Ригу пережили пугающую ситуацию. После взлета в салоне самолета опустились кислородные маски, сообщает портал Rus.LSM со ссылкой на Латвийское телевидение и финское издание Ilta-Sanomat.
Рижское Зиемельское управление Рижского регионального управления Госполиции разыскивает пропавшего без вести Алексея Красикова 1986 года рождения. Мужчина 1 апреля этого года вышел из своего места жительства в Кекаве и до сих пор не вернулся.
За рубежом:
У главы ГУР Буданова есть "большая часть средств для выполнения этой задачи", пишет издание. Атака на мост входит в одобренный Владимиром Зеленским план по "минимизации" присутствия РФ в Черном море.
С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину украинское авиастроение научилось создавать беспилотники, способные проходить до 2500 километров и находиться в воздухе в течение 30 часов, рассказали DW авиаэксперты.
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Российский юморист и телеведущий Максим Галкин поделился новым домашним видео в своих соцсетях.
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Даже после начала полномасштабной войны России в Украине некоторые жители Латвии продолжают смотреть запрещенные в стране российские пропагандистские каналы. Что будет, если полиция найдет у жителей оборудование для просмотра кремлевских пропагандистов и других программ из России через VPN? В вопросе разбирался TVNET+.
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