В среду вечером в WhatsApp, Instagram и Facebook зафиксированы сбои в работе

У некоторых пользователей, пытавшихся открыть приложение или веб-версию WhatsApp, появилось сообщение о том, что услуга в настоящее время недоступна.

The Verge сообщает, что проблема носит глобальный характер и некоторые пользователи, пытаясь открыть WhatsApp, сталкиваются с заявлением о том, что приложение "подключается", но за этим ничего не следует.

Downdetector, популярный сайт, отслеживающий сбои в работе, демонстрирует рост числа пользователей, сообщивших о проблемах с работой WhatsApp.

Также Downradar сообщает, что приложение сейчас функционирует не так, как принято.

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